Гандболистки ‘Ростов-Дона’ разгромили соперниц в Уфе

На выезде ГК «Ростов-Дон» уверенно победил хозяек паркета — ГК «Уфа-Алиса». На протяжении всей игры инициатива была в руках ростовчанок. Каждый забитый гол в ворота дончанок «Уфе» давался трудно. Итог встречи — 14:38 (7:22). Теперь, по сообщению пресс-службы клуба, девушек ждет четыре выходных дня, а затем 24 февраля команда соберется в Ростове и начнет подготовку к игре с «Кубанью».