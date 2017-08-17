Гандболистки «Ростов-Дона» сразятся с «Бухарестом»
Сегодня ГК «Ростов-Дон» сразится с «Бухарестом». Товарищеский матч пройдет в рамках гандбольного фестиваля в столице Румынии. Эта встреча откроет заключительный этап подготовки «Ростов-Дона» к новому сезону. Тренировочный сбор продлится до 27 августа. Матчи пройдут в Румынии, Греции и Македонии.
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