Гимнастки из Новочеркасска успешно выступили на открытом турнире в Сочи
В Сочи завершился открытый турнир по художественной гимнастике. Спортсменки из Новочеркасска успешно выступили на этих соревнованиях.
С победы начали турнир 6-летние представительницы команды «Карамельки». Мария Жиркова, Дарина Глушенкова, Полина Муратова, Каролина Гончар и Полина Клыкова в групповых упражнениях стали лучшими.
По первому разряду выступила и команда «Preciosa» в составе. Валерия Силакова, Валерия Емельянова, Полина Борисова, Виктория Хижнякова, Елизавета Куручук заняли первое место. Еще одна группа гимнасток — Мария Склярова, Мария Захарова, Виктория Вашурина, Рината Неизвестная, Яна Савенкова — завоевали второе место.
Как сообщает сайт администрации Новочеркасска, в личном зачете Яна Войнова выиграла первое место, а Софья Кононенко — третье.
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