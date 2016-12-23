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ГК ‘Ростов-Дон’ обыграл ‘Астраханочку’

10:06 Пятница, 23.12.2016

22 декабря состоялась встреча гандбольных клубов «Ростов-Дон» и «Астраханочка». Донские красавицы в этом матче одержали победу со счетом 19:30 (7:17). Отметим, что наша команда провела матч без целого ряда ведущих игроков. В Астрахань не приехали Катя Ильина, Влада Бобровникова, Саша Степанова, Ана Паула Родригес и Ольга Черноиваненко.

Счет в поединке открыли хозяйки площадки, но после этого долгое время забивали исключительно ростовчанки. К перерыву «Ростов-Дон» закономерно выигрывал с разницей 10 мячей. Вторая половина встречи прошла в более спокойной обстановке. Представительницы донской столицы оберегали достигнутое преимущество, а «Астраханочка» так и не смогла чем-то удивить соперника.

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