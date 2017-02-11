ГК ‘Ростов-Дон’ обыграл ‘Биасен’ со счетом 35:21
11 февраля в рамках шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ «Ростов-Дон» провел матч с норвежским «Биасеном». Счет — 35:21(20:8) в пользу донских красавиц.
Лучшим бомбардиром в составе ростовской команды стала Анна Вяхирева, забросившая шесть голов, а лучшим игроком встречи признана Ольга Башкирова.
Как сообщает пресс-служба клуба, 14 февраля состоится жеребьевка раунда плей-офф Кубка ЕГФ. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 4 или 5 марта, ответные — 10 или 11 марта.
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