ГК «Ростов-Дон» обыграл «Кубань» ГК «Ростов-Дон» на Южном дерби

В пятницу, 28 апреля, гандбольный клуб «Ростов-Дона» обыграл на выезде краснодарскую «Кубань» со счетом 31:24. Матч проходил в рамках полуфинала плей-офф Чемпионата России. С самого начала «Кубань» оказывала мощное давление, но ростовчанки смогли выйти из обороны и захватить инициативу.

«В начале встречи наша команда испытывала небольшой стресс, мы действовали в защите в несвойственной для себя манере. Так часто происходит, когда ты играешь в гостях с такими командами, как «Кубань», которые стараются оказывать давление с самого начала. Именно так они действовали в домашнем матче с «Брестом» в Кубке ЕГФ. Но постепенно мы вернулись в игру и в целом провели неплохой матч. Мы доказали, что у нас есть психология, которая позволяет справляться с нервами и возвращаться в игру. Это замечательно!», — прокомментировал итоги встречи главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Фредерик Бужан.

Ответный матч пройдет в ростовском Дворце спорта 1 мая в 15:00.