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СПОРТ

ГК ‘Ростов-Дон’ обыграл в домашнем матче ставропольский ‘Университет’

21:54 Среда, 01.02.2017

В Ростове завершилась очередная игра в рамках первенства страны по женскому гандболу. «Ростов -Дон» принимал команду из Ставрополя. Несмотря на то, что матч регулярного чемпионата женской российской суперлиги уже завершен, в ростовском Дворце спорта все равно шумно. В зале проходит очередная встреча турнира болельщиков — они вышли на поле сразу после завершения матча между «Ростов-Доном» и ставропольским «Университетом».

А теперь об основном матче. Хозяйки победили, и далось это достаточно легко. Итог — 42:21. Другого результата в общем-то никто и не ожидал. Соперницы хоть и расположились в середине турнирной таблицы, но «Ростов-Дон» все же лидер российской суперлиги. Лидером и остался. Вся игра проходила под диктовку нашей команды. Оппоненты не смогли ничего противопоставить. Тренер донских гандболисток, как и обещал, выпускал на поле всех игроков, за исключением травмированных.

Что же касается соперниц, то нельзя не упомянуть о вратаре «Университета» — это Марина Складчикова. Сегодня она выходила на игру против клуба, в котором некогда играла сама. И даже номер на ее майке — 61.

Что же касается следующего матча, то донская дружина его проведет уже на европейском уровне. Соперником нашей команды станет венгерский «Эрд» и для «Ростов-Дона» эта игра пройдет на выезде 5 февраля.

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