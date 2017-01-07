ГК ‘Ростов-Дон’ обыграл венгерский ‘Эрд’
Первая победа в кубке ЕГФ. Донские гандболистки оказались сильнее венгерского «Эрда». Встреча прошла накануне в Ростове-на-Дону. Счет открыли наши спортсменки. Закрепить успех соперник долго не давал, но все же к концу первого тайма «Ростов-Дон» окончательно перехватил инициативу. Во второй половине матча «Эрд» несколько раз был близок к тому, чтобы сократить разрыв в счете, но хозяйки площадки не позволили венгеркам это сделать. В итоге 27:24 в пользу «Ростова».
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