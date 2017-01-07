Лента новостей

СПОРТ

ГК ‘Ростов-Дон’ обыграл венгерский ‘Эрд’

18:41 Суббота, 07.01.2017

Первая победа в кубке ЕГФ. Донские гандболистки оказались сильнее венгерского «Эрда». Встреча прошла накануне в Ростове-на-Дону. Счет открыли наши спортсменки. Закрепить успех соперник долго не давал, но все же к концу первого тайма «Ростов-Дон» окончательно перехватил инициативу. Во второй половине матча «Эрд» несколько раз был близок к тому, чтобы сократить разрыв в счете, но хозяйки площадки не позволили венгеркам это сделать. В итоге 27:24 в пользу «Ростова».

Еще темы рубрики

07 января 2017
ГК ‘Ростов-Дон’ обыграл венгерский ‘Эрд’
07 января 2017
Губернаторская ёлка собрала школьников в Ростовском музтеатре
06 января 2017
В Рождественскую ночь автобусы и трамваи Ростова будут работать до утра
05 января 2017
Синоптики: ‘Сильных морозов на Дону в ближайшие дни не будет’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.