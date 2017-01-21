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ГК ‘Ростов-Дон’ одержал победу над ‘Битигхаймом’

22:43 Суббота, 21.01.2017

21 января ГК «Ростов-Дон» провел в Германии на ‘MHPArena’ третью встречу группового этапа Кубка ЕГФ с «Битигхаймом». Итог — 23:20 в пользу представительниц донской столицы.

Добавим, завтра ростовчанки вернутся домой и продолжат подготовку к ближайшим играм. 25 января «Ростов-Дон» сыграет с «АГУ-АДЫИФ» в Чемпионате России, а 28 января сразится в «Битигхаймом» в ответном матче.

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