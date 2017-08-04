4 августа ГК «Ростов-Дон» откроет «Офис болельщика». Торжественная церемония состоится в 18 часов 30 минут во Дворце спорта. В мероприятии примут участие гандболистки клуба.

Болельщики получат уникальную возможность взять у спортсменок автографы и пожелать им удачи на первом сборе в Германии. Кроме того, посетителей ждет розыгрыш призов и подарков.

Сегодня владельцы абонементов прошлого сезона могут выкупить свои места в «Офисе болельщика». Начиная с 15 августа стартует свободная продажа абонементов.