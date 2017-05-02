ГК «Ростов-Дон» приглашает болельщиков на матч финала ЧР в Тольятти
Поддержать гандбольный «Ростов-Дон» в финале Чемпионата России может любой желающий. На сайте клуба началась запись болельщиков, которые смогут поехать в Тольятти на матч с «Ладой». Проезд для группы поддержки бесплатный. Выезд вечером 17 мая, игра состоится 18 мая, возвращение в Ростов 19 мая после обеда, сообщается на сайте гандбольного клуба «Ростов-Дон».
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