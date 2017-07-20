ГК «Ростов-Дон» проведет открытую тренировку для болельщиков
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проведет открытую тренировку для болельщиков. После нее пришедшие смогут пообщаться с игроками и главным тренером команды. Мероприятие состоится 22 июля в спорткомплексе «Олимп», начало в 9:30.
Для участия нужно заполнить специальную форму. Количество мест ограничено.
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