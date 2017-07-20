ГК «Ростов-Дон» проведет открытую тренировку для болельщиков

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проведет открытую тренировку для болельщиков. После нее пришедшие смогут пообщаться с игроками и главным тренером команды. Мероприятие состоится 22 июля в спорткомплексе «Олимп», начало в 9:30.

Для участия нужно заполнить специальную форму. Количество мест ограничено.