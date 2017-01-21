ГК ‘Ростов-Дон’ проведет учебно-тренировочный сбор болельщиков

22 января на территории ростовской гимназии №95 (улица Быковского, 5) состоится учебно-тренировочный сбор любительской лиги по гандболу среди болельщиков ГК «Ростов-Дон». Начало в 11 часов.

В рамках сбора пройдет несколько товарищеских матчей, которые определят уровень игроков. После чего зарегистрируют общее количество команд-участниц. Добавим, если у вас еще нет команды, то на сборе её можно будет сформировать.