ГК ‘Ростов-Дон’ проведет учебно-тренировочный сбор болельщиков
22 января на территории ростовской гимназии №95 (улица Быковского, 5) состоится учебно-тренировочный сбор любительской лиги по гандболу среди болельщиков ГК «Ростов-Дон». Начало в 11 часов.
В рамках сбора пройдет несколько товарищеских матчей, которые определят уровень игроков. После чего зарегистрируют общее количество команд-участниц. Добавим, если у вас еще нет команды, то на сборе её можно будет сформировать.
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