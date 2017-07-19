ГК «Ростов-Дон» провел первую предсезонную тренировку

Гандбольный Ростов собрал игроков команды на первую предсезонную тренировку. Девичья дружина обновилась незначительно, но пополнилась очень серьезными игроками. Среди приобретений команды олимпийская чемпионка, четырежды победитель Лиги Чемпионов и третий бомбардир Европы по итогу прошлого сезона Катарина Булатович. Она единственная из новичков не смогла присутствовать на тренировке из-за проблем с багажом.

Еще одно мощно приобретение команды чемпионка мира Маисса Пессоа. Гандболистка провела 76 матчей за сборную Бразилии. Последний сезон Маисса играла за Вардар, а до этого и за российскую команду — «Динамо». С тех пор даже помнит некоторые русские слова. И обещает к концу года заговорить по-русски.

Маисса Пессоа, новичок ГК «Ростов-Дон»: «Спасибо большое. Я очень счастлива. Три года назад я уже была в России, играла в Волгограде. После этого были кое-какие возможности попасть в Ростов, но мне все никак не удавалось. Играла в Македонии. И вот сейчас я приехала сюда, чтобы помочь команде, чтобы попасть в финальную четверку».

Кроме того, в команду вернулись Оксана Цвиринько и Марина Судакова, в девичестве Ярцева. Также на первую тренировку с командой вышли восстанавливающиеся после травм Екатерина Ильина, Анна Вяхирева и Регина Шимкуте, которая после операции на колене пока тренируется по индивидуальной программе. В итоге состав полностью укомплектован.

Регина Шимкуте, игрок ГК «Ростов-Дон»: «Вообще рада, но я как бы немножко в сторонке, пока наблюдаю сейчас за ними. Хочется очень сильно с ними, соскучилась за гандболом. Но я думаю, уже наверстаю и уже совсем скоро к ним присоединюсь».

На тренировку вышли и Владлена Бобровникова с Анной Сень. Помочь команде в этом сезоне девушки не смогут, Владлене рожать в январе — ждет мальчика, кто у Анны пока неизвестно — она ждет пополнения в феврале.

«Мы чувствуем себя хорошо. Решили от команды не отставать, — рассказали игроки ГК «Ростов-Дон» Анна Сень и Владлена Бобровникова, — вышли после отпуска и делаем небольшую физическую нагрузку. Не хочется выйти из формы, хочется быть в тонусе. Конечно без вреда здоровью малыша».

Судя по составу, планы на сезон снова амбициозные, хотя тренер их пока не раскрывает. Говорит, задачи надо ставить постепенно, чтоб не потеряться. И первая цель — подготовить команду к Суперкубку.

Фредерик Бужан, главный тренер ГК «Ростов-Дон»: «На самом деле, это моя первая летняя подготовка. В том году я приехал в команду в январе, у меня были поставлены кое-какие задачи и мне приходилось их выполнять очень быстро. Я не успевал адаптироваться. Сейчас у меня есть полная летняя подготовка и я сказал девочкам, что это самая важная часть сезона. Что им придется очень много работать летом».

В Ростове команда будет тренироваться до 5-го августа. Затем едет в Германию, где сыграет 4 матча. Потом матч в Бухаресте и престижный турнир «Вардар Трофи» в македонском Скопье. А в сентябре официально стартует сезон в России Суперкубком страны.