ГК ‘Ростов-Дон’ разгромил московский ‘Луч’

Гандбольный клуб ‘Ростов-Дон’ вышел в полуфинал Кубка России. Важную победу ростовчанки одержали в Москве полчаса назад. Матч со столичным «Лучом» завершился со счётом 33:12, теперь у нашей команды есть шанс завоевать престижный трофей третий год подряд. Напомним, сейчас «Ростов-Дон» — действующий обладатель Кубка. А вообще за историю женского отечественного гандбола донская команда получала этот титул восемь раз.