ГК ‘Ростов-Дон’ разгромил немецкий ‘Битигхайм’

28 января в матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ ГК «Ростов-Дон» обыграл немецкий «Битигхайм» — 34:24.

Напомним, это уже вторая встреча команд. Первая проходила в гостях и завершилась она со счетом 23:20 в пользу донских красавиц.

Добавим, уже 1 февраля ростовчанки поборются на своем поле со «Ставропольем-СКФУ», после чего отправятся в Венгрию, где 5 февраля сразятся с «Эрдом».