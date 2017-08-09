ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью товарищеский матч с немецким «Метцингеном»

Донские гандболистки сыграли вничью товарищеский матч с немецким «Метцингеном» со счетом 25:25. Встреча прошла накануне на в немецком Битбурге. Практически всю игру наши девушки владели преимуществом, однако в конце «Метцингену» удалось сравнять счет. На сборах в Германии «Ростов-Дон» проведет еще 2 две товарищеские встречи.