ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью товарищеский матч с немецким «Метцингеном»
Донские гандболистки сыграли вничью товарищеский матч с немецким «Метцингеном» со счетом 25:25. Встреча прошла накануне на в немецком Битбурге. Практически всю игру наши девушки владели преимуществом, однако в конце «Метцингену» удалось сравнять счет. На сборах в Германии «Ростов-Дон» проведет еще 2 две товарищеские встречи.
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