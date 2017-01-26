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ГК ‘Ростов-Дон’: ‘Влада Бобровникова вернется в строй в феврале’

16:57 Четверг, 26.01.2017

В игре с «АГУ-АДЫИФ» получила травму левый полусредний ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова.

Как сообщили в пресс-службе клуба, после матча спортсменка прошла обследование. У нее выявили растяжение боковой связки коленного сустава на левой ноге. В связи с этим ростовской гандболистке рекомендован полный покой в течение 7-10 дней.

Сначала ей наложили гипс, потом заменили специальным бандажом на коленный сустав. Самого страшного, к счастью, удалось избежать, поэтому Бобровникова сможет притупить к тренировкам уже в феврале.

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