ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Чемпионата России

Ростовчанки обыграли только что «Кубань» на своем поле со счетом 32:21. Это был второй полуфинальный матч Чемпионата России. В первом матче «Ростов-Дон» обошел команду из Краснодара на семь очков.

Всего же в этом сезоне гандболистки донской столицы четыре раза встречались с соперницами из «Кубани». В трех предыдущих встречах наша команда одержала победы с общим счетом 96:74.