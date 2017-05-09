ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Чемпионата России
Ростовчанки обыграли только что «Кубань» на своем поле со счетом 32:21. Это был второй полуфинальный матч Чемпионата России. В первом матче «Ростов-Дон» обошел команду из Краснодара на семь очков.
Всего же в этом сезоне гандболистки донской столицы четыре раза встречались с соперницами из «Кубани». В трех предыдущих встречах наша команда одержала победы с общим счетом 96:74.
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