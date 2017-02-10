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ГК ‘Ростов-Дон’ завтра встретится с норвежским ‘Биасеном’

22:49 Пятница, 10.02.2017

Гандболистки «Ростов-Дона» готовятся к завершающей игре группового этапа кубка ЕГФ с норвежским «Биасеном». Матч состоится завтра. Для донских красавиц турнирного значения он не имеет. Они обеспечили себе выход в плей-офф кубка. При этом «Ростов-Дон» не будет играть вполсилы, команде нужен реванш за поражение в первой игре с «Биасеном».

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