Городское первенство по синхронному плаванию стартовало в донской столице
4 февраля в Ростове-на-Дону состоялось открытие первенства по синхронному плаванию. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в соревнованиях принимают участие спортсменки в возрасте от 13-ти до 15-ти лет.
Кроме ростовчанок выступают также представительницы Таганрога, Батайска, Новочеркасска и Донецка. Добавим, старт — отборочный этап в сборную команду области, которая представит регион в VIII Летней Спартакиаде учащихся.
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