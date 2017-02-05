Городское первенство по синхронному плаванию стартовало в донской столице

4 февраля в Ростове-на-Дону состоялось открытие первенства по синхронному плаванию. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в соревнованиях принимают участие спортсменки в возрасте от 13-ти до 15-ти лет.

Кроме ростовчанок выступают также представительницы Таганрога, Батайска, Новочеркасска и Донецка. Добавим, старт — отборочный этап в сборную команду области, которая представит регион в VIII Летней Спартакиаде учащихся.