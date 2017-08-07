ГТРК «Дон-ТР» отметил день рождения Железнодорожного района по-спортивному

В субботу Железнодорожный район Ростова отметил свое 80-летие. В честь этого события прошли гуляния, различные мероприятия, в одном из которых поучаствовали и сотрудники ГТРК «Дон-ТР».

На спортивный праздник в парке Собино пришли сотрудники различных организаций Железнодорожного района: были и врачи, и воспитатели, и учителя, и журналисты — всего набралось пять команд.

Состав команды был строго регламентирован — участвовали по пять мужчин, три женщины и два ребенка. Такими дружными коллективами команды сражались в различных состязаниях: стреляли из настоящего лука, играли в мигни-гольф, городки, попадали в мишени из больших рогаток. Но вот эстафету было решено отменить — слишком изнурительная жара могла навредить здоровью спортсменов-любителей.

Результаты всех соревнований оценивало строгое жюри. По итогам победителем стала команда одного из садиков Железнодорожного района. Все участники, занявшие призовые места, получили медали и ценные призы. Кроме того, жюри определило Мистера и Мисс спорт. Обладательницей специального приза — кубка — и звания Мисс спорт стала сотрудница ГТРК «Дон-ТР» Коненко Людмила.