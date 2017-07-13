Губернатор раскритиковал оформление города к ЧМ-2018

На заседании регионального оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футбола Василий Голубев отметил раскритиковал оформление Ростова к предстоящему футбольному празднику. Глава региона отметил, что пока донская столица не похожа на город, который принимает у себя Мундиаль.

«Оформления просто нет. Поставили трёх Забивак в разных местах, через 2 километра и больше ничего не видно», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.