Губернатор раскритиковал оформление города к ЧМ-2018
На заседании регионального оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футбола Василий Голубев отметил раскритиковал оформление Ростова к предстоящему футбольному празднику. Глава региона отметил, что пока донская столица не похожа на город, который принимает у себя Мундиаль.
«Оформления просто нет. Поставили трёх Забивак в разных местах, через 2 километра и больше ничего не видно», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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