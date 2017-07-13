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Губернатор: важно создать условия для привлечения в ФК «Ростов» талантливой молодежи

14:36 Четверг, 13.07.2017

Снимок экрана 2017-07-13 в 14.35.30

Для развития ФК «Ростов» важно создать условия для привлечения в команду талантливой молодёжи. Об этом заявил губернатор Василий Голубев на встрече с главным тренером клуба Леонидом Кучуком, которая прошла сегодня в донской столице. Также на встрече присутствовал президент клуба Арташес Арутюнянц. Стороны обсудили состав команды, планы по участию «Ростова» в российских футбольных турнирах, будущий стадион «Ростов-Арена» на левом берегу Дона, новые тренировочные базы для донских футболистов. Губернатор пожелал команде удачи в предстоящих матчах. Уже 15 июля в рамках чемпионата России команда ФК «Ростов» сыграет с екатеринбургским «Уралом».

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Снимок экрана 2017-07-13 в 14.35.30
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