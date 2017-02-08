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ХК ‘Ростов’ обыграл ‘Челны’

12:07 Среда, 08.02.2017

Хоккейный клуб «Ростов» обыграл «Челны» в матче Первенства ВХЛ. Заключительная встреча завершилась накануне вечером со счётом 2:1 в пользу нашей команды. Общий итог серии — 6:5. В активе «Ростова» 100 очков, сейчас «кондоры» возглавляют турнирную таблицу первенства. 12 февраля ростовчане на своем льду померяются силами с «Алтаем».

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