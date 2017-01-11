ХК ‘Ростов’ обыграл саратовский ‘Кристалл-Юниор’

А хоккеисты «Ростова» новой календарный год начали разгромной победой. Со счетом 8:1 в пользу «кондоров» завершилась домашняя встреча с саратовским клубом «Кристалл-Юниор». Напомним, сейчас наши хоккеисты борются за лидерство в турнирной таблице чемпионата, они на втором месте и отстают от «Мордовии» всего на одно очко. Вторая игра серии пройдет сегодня, 11 января. Всех болельщиков ждут в ростовском Дворце спорта в 19 часов 30 минут.