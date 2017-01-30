ХК ‘Ростов’ обыграл ‘Славутич’

Вчера, 29 января, во Дворце спорта донской столицы за победу поборолись хоккейные команды «Ростов» и «Славутич». Матч завершился в пользу «кондоров» со счетом 3:1. Из ростовчан голы забили: Василий Мякинин, Андрей Леонов, Василий Шутов. Добавим, вторая встреча состоится 30 января, в 19 часов 30 минут.