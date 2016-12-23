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ХК ‘Ростов’ одержал победу над ‘Тамбовом’

10:38 Пятница, 23.12.2016

22 декабря «Кондоры» обыграли «Тамбов» в первой игре заключительного тура регулярного чемпионата. Итог встречи — 2:1. Из ростовчан голы забили Алексей Савинов и Максим Блинов. Вторую встречу с соперниками ХК «Ростов» проведет 23 декабря в 19 часов 30 минут.

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