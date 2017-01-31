ХК ‘Ростов’ уступил ‘Славутичу’ по буллитам

30 января в рамках матча Первенства Высшей Хоккейной Лиги сезона 2016/2017 ХК «Ростов» провел вторую встречу со «Славутичем». Итог — 1:2, «кондоры» уступили по буллитам. Отметим, что первую встречу представители донской столицы выиграли со счетом 3:1. Следующий матч ростовчане проведут с ХК «Челны» 6 февраля.