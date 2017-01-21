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ХК ‘Ростов’ уступил ‘Тамбову’

17:56 Суббота, 21.01.2017

«Кондоры» потерпели первое поражение в 2017 году. Сегодня, 21 января, ХК «Ростов» встретился с командой «Тамбов». Итог матча — 3:1. Единственную шайбу у ростовчан в ворота отправил Василий Мякинин. Вторую игру команды проведут завтра в 13 часов.

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