ХК ‘Ростов’ уступил ‘Тамбову’
«Кондоры» потерпели первое поражение в 2017 году. Сегодня, 21 января, ХК «Ростов» встретился с командой «Тамбов». Итог матча — 3:1. Единственную шайбу у ростовчан в ворота отправил Василий Мякинин. Вторую игру команды проведут завтра в 13 часов.
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