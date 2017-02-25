ХК «Ростов» в первой встрече взял верх над «Юниором-Спутником»

Ростовские «кондоры» сегодня одержали победу в тяжелейшем матче. Сейчас донская команда возглавляет турнирную таблицу Первенства Высшей Хоккейной Лиги, соперники же — ХК «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила — находятся на 8 месте. В битве на арене Дворца спорта «Ростов» оказался сильнее команды гостей. Итог матча — 8:6 в пользу хозяев льда.

«Я считаю, что исход матча закономерен. Думаю, что если бы не грубейшие ошибки в обороне, то концовка матча не была бы такой напряжённой. Обилие удалений плюс не очень уверенная игра некоторых игроков привела к тому, что мы пропустили очень много голов. В преддверии плей-офф нас это очень сильно настораживает», — отметил в интервью после матча тренер ХК «Ростов» Сергей Сухарев.

Вторая спаренная игра по традиции должна пройти сложнее для «кондоров». Завтра ХК «Ростов» вновь встретится на льду Дворца спорта с «Юниором спутником».

До окончания регулярного сезона осталось всего 3 игры – еще одна домашняя с «Юниором-Спутником» и выезд в Самару к «летчикам» из ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба ХК «Ростов»