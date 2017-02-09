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Игорь Гуськов: ‘Курбан Бердыев остается в ‘Ростове’

21:10 Четверг, 09.02.2017

Курбан Бердыев остается в «Ростове». Об этом сегодня сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который является также куратором футбольного клуба. По словам чиновника, Бердыев не покинет «Ростов» до июня этого года, так как сосредоточен на подготовке команды к Чемпионату России и к игре в Лиге Европы. Напомним, ранее в СМИ появилась информации о возможном переходе наставника желто-синих в «Локомотив». В руководстве московского клуба эти слухи также опровергли.

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