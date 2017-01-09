Игрок ФК ‘Ростов’ Азмун присоединится к команде на сборе в ОАЭ
Иранский форвард футбольного клуба «Ростов» Сердар Азмун завтра присоединится к команде на тренировочном сборе в Объедененных Арабских Эмиратах. Об этом «Дон-ТР» сообщили сегодня в пресс-службе клуба. В прошлом году Азмун так и не смог получить визу в Эмираты из-за сложных политических отношений между Ираном и арабской страной.
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Прекрасно, дорогой Сердар! А как же Саид — ещё один иранец?