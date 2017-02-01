Лента новостей

СПОРТ

Игрок ФК ‘Ростов’ забил гол, выполнив ‘удар скорпиона’

12:39 Среда, 01.02.2017

Знаменитый «удар скорпиона» удалось забить футболисту «Ростова» Дмитрию Полозу. Этот гол стал первым, который донским спортсменам удалось забить в ворота словацкой «Жилины». Видеозапись запоминающегося момента появилась в группе клуба в контакте и тут же облетела все спортивные СМИ страны. Уточим, товарищеский матч со Словакией проходил в турецком Белеке. Встреча завершилась победой российской команды со счетом 3:1.

Еще темы рубрики

01 февраля 2017
Игрок ФК ‘Ростов’ забил гол, выполнив ‘удар скорпиона’
01 февраля 2017
За самый быстрый нокаут года донской боксер получил престижную премию
01 февраля 2017
Футбольный матч ‘Томь’ — ‘Ростов’ перенесли в южную столицу
01 февраля 2017
На гребном канале ‘Дон’ обновят роллердром и построят велотрассу

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.