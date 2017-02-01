Игрок ФК ‘Ростов’ забил гол, выполнив ‘удар скорпиона’
Знаменитый «удар скорпиона» удалось забить футболисту «Ростова» Дмитрию Полозу. Этот гол стал первым, который донским спортсменам удалось забить в ворота словацкой «Жилины». Видеозапись запоминающегося момента появилась в группе клуба в контакте и тут же облетела все спортивные СМИ страны. Уточим, товарищеский матч со Словакией проходил в турецком Белеке. Встреча завершилась победой российской команды со счетом 3:1.
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