Игроки ФК «Ростов» отправились на матч с «Уралом»
Игроки футбольного «Ростова» отправились на первый матч Российской премьер-лиги. Несколько часов назад команда вылетела в Екатеринбург. Там они встретятся с «Уралом». Игра начнется завтра, 15 июля, в 15 часов по московскому времени.
После того как желто-синие вернуться в донскую столицу, они проведут первую встречу с болельщиками. 16 июля пообщаться с теми, кто в этом сезоне будет играть за «Ростов», смогут 75 преданных фанатов клуба.
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