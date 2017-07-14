Игроки ФК «Ростов» отправились на матч с «Уралом»

Игроки футбольного «Ростова» отправились на первый матч Российской премьер-лиги. Несколько часов назад команда вылетела в Екатеринбург. Там они встретятся с «Уралом». Игра начнется завтра, 15 июля, в 15 часов по московскому времени.

После того как желто-синие вернуться в донскую столицу, они проведут первую встречу с болельщиками. 16 июля пообщаться с теми, кто в этом сезоне будет играть за «Ростов», смогут 75 преданных фанатов клуба.