Игроки ХК «Дончанка» в составе сборной завоевали золото Чемпионата Европы
Игроки ХК «Дончанка» — Мария Бордолимова, Яна Тартышная, Виктория Чепурнова, Екатерина Макагонова и Ольга Калинченко — успешно выступили в составе сборной на Чемпионате Европы по хоккею на траве. Об этом сообщает сайт администрации Волгодонска. Россиянки обыграли соперниц из Шотландии, Австрии, Чехии и Турции, а в финале одержали победу над командой из Республики Беларусь. Итог встречи — 3:0.
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