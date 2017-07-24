Игроки ХК «Дончанка» в составе сборной завоевали золото Чемпионата Европы

Игроки ХК «Дончанка» — Мария Бордолимова, Яна Тартышная, Виктория Чепурнова, Екатерина Макагонова и Ольга Калинченко — успешно выступили в составе сборной на Чемпионате Европы по хоккею на траве. Об этом сообщает сайт администрации Волгодонска. Россиянки обыграли соперниц из Шотландии, Австрии, Чехии и Турции, а в финале одержали победу над командой из Республики Беларусь. Итог встречи — 3:0.