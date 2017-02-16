Игроки ‘Ростова’ и ‘Спарты’ рассказали о готовности команд к матчу

Погода станет сегодня третьим соперником в матче «Ростов» — «Спарта». Футболистам, у которых сегодня первый матч в 1/16 Лиги Европы, предстоит играть на чувствительном морозе.

Минус 6 градусов, небольшой снег — такой прогноз обещают синоптики на сегодняшнюю игру футбольного «Ростова» со «Спартой». Условия, прямо скажем, не совсем благоприятные. Повлияют ли февральские морозы на результат матча 1/16 финала Лиги Европы, станет известно только ночью, но обе команды отмечают, что к важной встрече готовы.

Возможность прочувствовать все прелести донской зимы, а также оценить состояние поля и «Ростов», и «Спарта» уже смогли. Накануне команды провели свои предматчевые тренировки.

«Все футболисты будут в равных условиях, поэтому неважно, какой будет погода. Нужно выходить и играть», — сказал игрок ФК «Спарта» Вячеслав Караваев.

Единственный в составе чешского клуба игрок с российским гражданством также отметил, что команда знает, как действовать в сегодняшней встрече с «Ростовом», и сможет показать свой лучший футбол. Однако, какую установку на игру дал им тренер, защитник соперников распространяться не стал.

«Будет тяжелая игра, это даже не стоит обсуждать. «Ростов» активен, и мы постараемся показать, на что мы способны. Надеемся, все сложится для нас хорошо. «Ростов» — очень сильная команда, занявшая второе место в Чемпионате России и пошумевшая в Лиге чемпионов», — отметил игрок ФК «Спарта» Вячеслав Караваев.

Настроены на лучший результат и хозяева. По словам главного тренера «Ростова», в составе «Спарты» много талантливых игроков, а сама команда хорошо организованная.

«В плей-офф Лиги Европы редко проходят случайно, не секрет, что «Спарта» умеет играть в футбол. Соперник много забивает и мало пропускает, по всем показателям они заслуживают нашего внимания. Мы уверены, что наши футболисты понимают силу «Спарты». У нас есть опыт игры, но в плей-офф не бывает слабых команд», — прокомментировал главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц.

«Мы готовились к этим играм. Подходим к ним в хорошем состоянии. Будет сложно. Для нашей команды все матчи важны, тем более нас ждут матчи на выбывание. Чем дальше пройдем, тем сильнее обрадуем наших фанатов», — поделился с журналистами игрок ФК «Ростов» Тимофей Калачёв.

Стартовый для ростовчан поединок Лиги Европы начнется сегодня в 21 час по московскому времени.