Игроком ФК ‘Ростов’ заинтересовался ‘Анжи’
Малийским полузащитником футбольного клуба «Ростов» Муссой Думбия заинтересовался «Анжи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Уже в ближайшее время махачкалинцы могут взять хавбека в аренду до конца сезона.
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