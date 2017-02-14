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Игроком ФК ‘Ростов’ заинтересовался ‘Анжи’

16:46 Вторник, 14.02.2017

Малийским полузащитником футбольного клуба «Ростов» Муссой Думбия заинтересовался «Анжи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Уже в ближайшее время махачкалинцы могут взять хавбека в аренду до конца сезона.

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