Илья Хоменко прошел в полуфинал Чемпионата мира по водным видам спорта

Донской спортсмен Илья Хоменко сегодня отобрался в полуфинал Чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 метров брассом. В заплыве он пришел 14, что позволило ему преодолеть квалификационный барьер. Напомним, Чемпионат мира проходит в Будапеште.