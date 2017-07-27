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СПОРТ

Илья Хоменко прошел в полуфинал Чемпионата мира по водным видам спорта

17:46 Четверг, 27.07.2017

Донской спортсмен Илья Хоменко сегодня отобрался в полуфинал Чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 метров брассом. В заплыве он пришел 14, что позволило ему преодолеть квалификационный барьер. Напомним, Чемпионат мира проходит в Будапеште.

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