Испанский футбольный клуб заинтересовался Сердаром Азмуном
Испанский «Вильяреал» нацелился на форварда футбольного «Ростова» Сердара Азмуна, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Футбольный клуб с Пиренейского полуострова видит в Азмуне усиление атакующей линии. Напомним, интерес к иранскому легионеру проявляет «Бенфика», «Ливерпуль» и «Боруссия».
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.