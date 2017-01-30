Испанский футбольный клуб заинтересовался Сердаром Азмуном

Испанский «Вильяреал» нацелился на форварда футбольного «Ростова» Сердара Азмуна, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Футбольный клуб с Пиренейского полуострова видит в Азмуне усиление атакующей линии. Напомним, интерес к иранскому легионеру проявляет «Бенфика», «Ливерпуль» и «Боруссия».