Иван Данильянц: ‘На повторной встрече со ‘Спартой’ ‘Ростов’ расслабляться не собирается’

В четверг настоящий эмоциональный всплеск болельщикам подарили футболисты «Ростова». Первая игра в 1/16 финала Лиги Европы завершилась победой над командой из Чехии. До последнего не было ясно, будет ли Джанаев на воротах, но букмекеры все равно ставили на «Ростов». А вот аналитики ошиблись, посчитав, что голов будет не много. «Спарта» пала 4:0.

Большого скопления желающих попасть на первый для футбольного «Ростова» матч Лиги Европы в этот холодный вечер на подходах к стадиону не наблюдалось. В кассах даже остались билеты. Заполненной оказалась только южная трибуна, на остальных зияли свободные места, что в последнее время не характерно для домашних встреч ростовчан. Возможно, во всем виноваты февральские морозы. Шутка ли — минус 10.

Ну а те, кого зима не испугала, основательно утеплились и запаслись боевым настроем. Прогнозы на счет были самые разные, но то, что «Ростов» в этот вечер будет впереди, сомнений не вызывало ни у кого.

В общей сложности, на игру со «Спартой» пришли посмотреть чуть больше шести тысяч зрителей, и они не пожалели. Первый мяч в этой встрече был забит уже на 15 минуте. Миха Мевля вывел хозяев вперёд, а дальше началась игра в одни ворота. После удаления Тьемоко Конате «Спарта» осталась в меньшинстве, а «Ростов» этим воспользовался в полной мере. Следующий гол в ворота гостей залетел на 38 минуте — Дмитрий Полоз был точен. Тут же отличился Кристиан Нобоа. На перерыв команды ушли при счете 3:0. А окончательный результат в начале первой половине второго тайма установил Сердар Азмун. В итоге разгром — 4:0.

«Поздравляю всех с победой. Ребятам сегодня удалось провести хороший матч и по содержанию, и по результативности», — прокомментировал главный тренер ФК «Ростов» Иван Данильянц.

«Не удалось практически все. Мы с самого начала делали совершенно не то, что должны были и что собирались. Это был во всех смыслах неудачный матч», — сказал главный тренер ФК «Спарта» Томаш Пожар.

«Ростов» проглотил «Спарту» как знаменитый пражский десерт, — напишут в своих обзорах журналисты на следующее утро после трагичного для чехов матча. А многие футбольные эксперты, оценивая игру обеих команд отметят, что счет закономерен. И счастье «Спарты» в том, что больше она в свои ворота не пропустила.

«Им бы ничего не помогло. Великолепная игра наших, самоотдача. У «Спарты» не было вариантов», — говорит советский футболист, заслуженный тренер РСФСР, специалист по работе с ветеранами, тренер команды «Ростсельмаш» в период 1985-1990 гг. Валерий Синау.

«Команда играет, правильно расставлены функции, которые должны выполнять игроки на поле, позиции — они их выполняют качественно. Вот от этого и успех», — говорит советский футболист, председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Но борьба за путевку в 1/8 финала Лиги Европы еще не окончена. 23 февраля в Праге состоится ответный матч. У ростовчан большое преимущество, но по словам главного тренера желто-синих, расслабляться команда не собирается. Ведь «Спарта» будет играть дома, и не такой уж простой это соперник, как могло показаться в первой встрече.