Картингисты из Ростова завоевали на всероссийских соревнованиях четыре медали

В Курске завершились всероссийские соревнования по картингу. За победу поборолись юные спортсмены со всей России. Представители донской столицы показали высокие результаты.

Так, сообщает сайт администрации Ростова, на втором этапе турнира памяти Л.С. Кононова Даниил Кюльян занял первое место. Кроме того, он взял серебро в первенстве «Серебряный карт — 2017″. Никита Мельник в обоих соревнованиях выиграл бронзу.