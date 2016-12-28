Команда Таганрога одержала победу в областном турнире по баскетболу
В Ростовской области прошел турнир по баскетболу памяти Валерия Сулейманова. В соревнованиях приняли участие сборные Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога. В финале за первое место поборолись команды Таганрога и Азова, таганрожцы одержали победу со счетом 47:40. Представители донской столицы заняли третье место, переиграв баскетболистов Новочеркасска, счет — 39:35.
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