Команда Таганрога одержала победу в областном турнире по баскетболу

В Ростовской области прошел турнир по баскетболу памяти Валерия Сулейманова. В соревнованиях приняли участие сборные Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога. В финале за первое место поборолись команды Таганрога и Азова, таганрожцы одержали победу со счетом 47:40. Представители донской столицы заняли третье место, переиграв баскетболистов Новочеркасска, счет — 39:35.