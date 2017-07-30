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Константин Толоконников завоевал золото Чемпионата России

9:30 Воскресенье, 30.07.2017

Донской спортсмен Константин Толоконников успешно выступил в финале Чемпионата России. Он стал первым в финальном забеге на 800 метров. Результат — 1.47,75.

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