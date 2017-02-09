Кубок России по тяжелой атлетике выиграла ростовская спортсменка

Дончанка Кристина Соболь выиграла кубок России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в Зеленодольске. Спортсменка из Ростовской области выступила в категории до 53 килограмм. Она набрала 91 балл в рывке и 102 — в толчке.