Кубок России по тяжелой атлетике выиграла ростовская спортсменка
Дончанка Кристина Соболь выиграла кубок России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в Зеленодольске. Спортсменка из Ростовской области выступила в категории до 53 килограмм. Она набрала 91 балл в рывке и 102 — в толчке.
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