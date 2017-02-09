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СПОРТ

Кубок России по тяжелой атлетике выиграла ростовская спортсменка

16:59 Четверг, 09.02.2017

Дончанка Кристина Соболь выиграла кубок России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в Зеленодольске. Спортсменка из Ростовской области выступила в категории до 53 килограмм. Она набрала 91 балл в рывке и 102 — в толчке.

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