Кубок России: тренер по физподготовке ГК «Ростов-Дон» пообещал сбрить бороду в случае победы

Накануне финальных матчей Кубка России по гандболу тренер по физподготовке ГК «Ростов-Дон» и обладатель выдающейся бороды Франк Кун пообещал побриться в случает победы. Тренер заявил, что готов отдать за Кубок свою бороду, которую бережно растил в течение двух с половиной лет.

Напомним, сегодня, 27 мая, состоится финальная игра Кубка России по гандболу. В 17 часов в ростовском Дворце спорта «Ростов-Дон» сразится с «Кубанью».

В случае победы Франку Куну публично сбреют бороду на открытом мероприятии «Итоги сезона. Притягиваем золото», которое состоится 28 мая в 12 часов во Дворце спорта, сообщается на сайте гандбольного клуба «Ростов-Дон».