Курбан Бердыев навсегда останется в истории футбольного «Ростова»

Он ушел, но навсегда останется в истории футбольного «Ростова». С его знаменитыми четками, отсутствием в команде игрока под номером 13 и окончательно закрепившимся званием одного из самых закрытых тренеров российского футбола. Еще ни одному клубу Дона не удавалось показать таких результатов, какие были у «желто-синих» при Курбане Бердыеве. Туркменский специалист возглавил «Ростов» в 2014-м, когда команда была на грани вылета из РФПЛ. А в следующем году клуб уже завоевал серебряные медали Чемпионата России. И это серебро оказалось дороже золота. Команду впервые показавшую такой результат, впервые подарившую региону возможность увидеть игры Евролиги, чествовали тогда как настоящих чемпионов. И для болельщиков главным героем стал именно Бердыев.

Второе место обеспечило ростовчанам выход в Лигу Чемпионов и в донскую столицу поехали клубы с мировыми именами: сначала бельгийский «Андерлехт», затем «Аякс», вторая игра на домашнем поле с голландцами стала почти сенсацией. Ростов разгромил их — 4:1 и вышел в групповой этап самого престижного клубного чемпионата Европы.

Здесь «желто-синих» ждали Атлетико, ПСВ и мюнхенская Бавария. Разгром в Германии, а также поражения от лидера группы — Атлетико, казалось, поставили точку на стремительном взлете команды с = берегов Дона. Но нет! Ростов сумел к концу группового этапа вновь доказать, что достоин европейского футбола. Ростовчане провели великолепный домашний матч с Баварией. И одержали сенсационную победу! 3:2! Это вывело команду в Лигу Европы. И теперь за «Ростов» и Бердыева, ставшего на тот момент вице-президентом клуба, болели не только берега Дона, но и вся страна.

И снова в Донскую столицу потянулись клубы с громкими именами. «Ростов» обыграл «Спарту», заставил попотеть «Манчестер Юнайтед» — именно ему — будущему обладателю трофея второго по значимости турнира Европы — «желто-синие» уступили.

1 июня 2017-го на официальном сайте «Ростова» было объявлено о том, что специалист покидает клуб. Эта информация, хоть и была ожидаема, для болельщиков все равно стала громом среди ясного неба. Но футбольный Дон признателен экс-тренеру. Поблагодарил специалиста в своем твиттере и глава региона губернатор Василий Голубев.

«Спасибо тренерскому составу ФК «Ростов», и особенно Курбану Бекиевичу Бердыеву, за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них! Команде желаю удачи в будущих сезонах, новых успехов и новых красивых побед! Ростов и футбол неотделимы!», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Потрясающими эти 2,5 года назвал и сам Бердыев, обратившись к болельщикам он сказал: «Мы от всей души желаем команде удачи — уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы еще раз хотим поблагодарить каждого болельщика — мы жмем ваши руки и говорим СПАСИБО за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками «Ростова». Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол. «Ростов» навсегда останется в наших сердцах!»