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СПОРТ

Курбан Бердыев покинул футбольный «Ростов»

15:09 Четверг, 01.06.2017

Об этом только что сообщила пресс-служба клуба. Как говорится на официальном сайте «желто-синих», команда благодарит экс-тренера за работу и желает удачи в дальнейшей работе. Как сообщает «Советский спорт», Курбан Бердыев станет тренером казанского «Рубина».

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Рита 01.06.2017

Шо, опять?