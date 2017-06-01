Курбан Бердыев покинул футбольный «Ростов»

Об этом только что сообщила пресс-служба клуба. Как говорится на официальном сайте «желто-синих», команда благодарит экс-тренера за работу и желает удачи в дальнейшей работе. Как сообщает «Советский спорт», Курбан Бердыев станет тренером казанского «Рубина».