Курбан Бердыев покинул футбольный «Ростов»
Об этом только что сообщила пресс-служба клуба. Как говорится на официальном сайте «желто-синих», команда благодарит экс-тренера за работу и желает удачи в дальнейшей работе. Как сообщает «Советский спорт», Курбан Бердыев станет тренером казанского «Рубина».
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Шо, опять?