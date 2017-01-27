Марко Девич будет играть в составе ‘Ростова’ под номером 33
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Марко Девич будет играть в составе команды по 33-м номером. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «желто-синих». Напомним, 33-летний украинский форвард сербского происхождения подписал с ростовским футбольным клубом контракт на полтора года. Сейчас «Ростов» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Завтра ростовчане проведут контрольный матч с польским клубом «Ягеллония».
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