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Марко Девич будет играть в составе ‘Ростова’ под номером 33

17:02 Пятница, 27.01.2017

Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Марко Девич будет играть в составе команды по 33-м номером. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «желто-синих». Напомним, 33-летний украинский форвард сербского происхождения подписал с ростовским футбольным клубом контракт на полтора года. Сейчас «Ростов» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Завтра ростовчане проведут контрольный матч с польским клубом «Ягеллония».

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