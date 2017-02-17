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СПОРТ

Матч между командами ‘Ростов-Дон’ и ‘Университет’ не состоится

14:29 Пятница, 17.02.2017

Матч в Ижевске между местным «Университетом» и гандбольным клубом «Ростов-Дон» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба. 11 ижевских спортсменок заболели гриппом. Принято решение отменить встречу. Донским красавицам будет присуждена техническая победа со счетом 10:0.

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