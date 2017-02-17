Матч между командами ‘Ростов-Дон’ и ‘Университет’ не состоится
Матч в Ижевске между местным «Университетом» и гандбольным клубом «Ростов-Дон» не состоится. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба. 11 ижевских спортсменок заболели гриппом. Принято решение отменить встречу. Донским красавицам будет присуждена техническая победа со счетом 10:0.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.